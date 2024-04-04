Menyambut lebaran Idul Fitri 2024, Polsek Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, mendirikan pos pengamanan mudik Lebaran. Pos pengamanan yang terletak di bawah Flyover Jalan Raya Kapten Tendean ini, terbilang cukup unik. Pospam tersebut mengusung tema Kungfu Panda yang dibuat lebih ramah anak.

Selain itu, pospam ini dilengkapi dengan area bermain anak dan sejumlah buku dongeng anak-anak. Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Kanitero mengatakan, pospam bertemakan Kungfu Panda itu memiliki filosofi sebagai penjaga kedamaian.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Denhelmi Sajangbati

(mhd)

