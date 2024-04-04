Hujan deras mengguyur Jalur Pantura Imam Bonjol, Kabupaten Bekasi, Jabar sejak Rabu (3/4). Akibatnya, Jalan Pantura Imam Bonjol terendam banjir dengan ketinggian 30 cm.

Pemudik yang menggunakan sepeda motor terpaksa harus mendorong kendaraannya. Hal itu disebabkan mati mesin karena pemudik nekat menerobos banjir.

Banjir ini disebabkan buruknya drainase sehingga air tersumbat. Warga berharap ada penanganan serius dari pemerintah jelang puncak arus mudik.

Kontributor: Didit Junaidi

Produser: Akira AW

(fru)

