Gerhana matahari total bakal terjadi pada 8 April 2024 mendatang. Peristiwa ini akan menjadi fenomena gerhana kedua setelah gerhana bulan panungga pada 25 Maret lalu, sekaligus menjadi gerhana matahari pertama di tahun ini.

Lokasi terjadi gerhana matahari total nanti hanya dapat diamati di benua Amerika.

Satu hal yang menarik, para peneliti kini memiliki teknologi baru yang akan memungkinkan para penyandang tunanetra untuk mendegar peristiwa langit tersebut. Perangkat tersebut disebut lightsound.

