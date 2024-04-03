...

Tausiyah Ramadhan Hamzah Arafah, M.Pd: Amalan yang Harus Dikerjakan Saat Berpuasa

Vincentius Camar, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 05:00 WIB
Menurut Ustaz Hamzah Arafah, M.Pd, bahwa  Ibadah Puasa dengan nilai dan keistimewaan yang Allah SWT berikan tentu kita dapat menjaganya,  agar nilai dan keistimewaan tersebut dapat diraih oleh kita sebagai hambanya. Dalam menjaga kualitas ibadah puasa kita, maka ada beberapa amalan yang harus kita jaga diantaranya: niat, menahan syahwat (Nafsu makan minum dan hawa nafsu), memperbanyak doa, dzikir dan istighfar, mengakhirkan sahur serta menyegerakan berbuka, dan lain sebagainya.

(mhd)

