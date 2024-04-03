Presiden Jokowi meninjau Pasar Rakyat Kabupaten Merangin, Jambi untuk melihat harga kebutuhan pokok. Jokowi juga meninjau gudang Bulog Sarko untuk memantau ketersediaan pangan dan memberikan bantuan kepada masyarakat.

Presiden memastikan harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Merangin dalan keadaan stabil. Presiden Jokowi juga menemui warga dan membagi-bagikan kaos keppada warga.

Kontributor: Sarfandi

(mhd)

