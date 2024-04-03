...

Cek Harga Sembako di Pasar Merangin Jambi, Jokowi: Harga Baik dan Stabil

Hendra Kaswara, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 19:31 WIB
Presiden Jokowi meninjau Pasar Rakyat Kabupaten Merangin, Jambi untuk melihat harga kebutuhan pokok. Jokowi juga meninjau gudang Bulog Sarko untuk memantau ketersediaan pangan dan memberikan bantuan kepada masyarakat.
 
Presiden memastikan harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Merangin dalan keadaan stabil. Presiden Jokowi juga menemui warga dan membagi-bagikan kaos keppada warga.
 
Kontributor: Sarfandi

(mhd)

