Curah Hujan Tinggi, Kawasan Elit Kemang kembali Terendam Banjir

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 18:36 WIB
Hujan deras mengguyur Ibu Kota Jakarta Rabu siang hingga sore membuat ruas Jalan Kemang Raya dan Taman Kemang tergenang banjir. Air setinggi 50 sentimeter menggenang dan menutupi badan jalan hingga nyaris tak bisa dilintasi kendaraan. Akibatnya arus lalu lintas dan aktivitas warga di kawasan elit ini pun terganggu.
 
Kawasan kemang memang menjadi salah satu lokasi langganan banjir. Mulai dikarenakan hujan ataupun luapan kali Krukut yang berada tak jauh dari lokasi tersebut.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Denhelmi Sajangbati

(mhd)

