Saldi Isra Tegur Hotman Paris saat Pembahasan tentang Sirekap

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 13:52 WIB
Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Rabu (3/4). Hotman Paris mengaku geram mendengar diskusi soal bidang komputer demi menjawab permasalah Sirekap, yang tidak dijadikan dasar untuk mengeluarkan hasil Pemilu.
 
Mendengar pertanyaan Hotman, Saldi Isra menginterupsi dan menjelaskan Hakim Konstitusi mempunyai kepentingan untuk mendapatkan penjelasan soal Sirekap dari saksi.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Kristo Suryokusumo

