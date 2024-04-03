...

Polres Brebes Mulai Berlakukan Sistem Satu Arah di Jalan Lingkar Ketanggungan

Yunibar, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 12:50 WIB
Mengatasi titik kemacetan pada H-7 lebaran, Polres Brebes memberlakukan sistem satu arah (one way) di simpang Jalan Lingkar Ketanggungan pada Rabu (3/4/2024) siang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan di Jalan Raya Ketanggungan menuju Fly Over Dermoleng.
 
Sejumlah petugas kepolisian Nampak menutup jalan dengan barikade sambil memberi arahan kepada pengendara. Sistem satu arah ini akan dilakukan hingga 15 hari kedepan hingga usai arus balik Lebaran.
 
Kontributor: Yunibar 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

