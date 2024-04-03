Mengatasi titik kemacetan pada H-7 lebaran, Polres Brebes memberlakukan sistem satu arah (one way) di simpang Jalan Lingkar Ketanggungan pada Rabu (3/4/2024) siang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan di Jalan Raya Ketanggungan menuju Fly Over Dermoleng.

Sejumlah petugas kepolisian Nampak menutup jalan dengan barikade sambil memberi arahan kepada pengendara. Sistem satu arah ini akan dilakukan hingga 15 hari kedepan hingga usai arus balik Lebaran.

Kontributor: Yunibar

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News