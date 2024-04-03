Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jateng kembali mengeluarkan awan panas guguran, Rabu (3/4). Estimasi jarak luncur awan panas guguran maksimal 1.700 meter ke barat daya.

Akibatnya sebanyak 7 desa dari 2 kecamatan di Magelang terdampak hujan abu. Di antaranya Kecamatan Dukun meliputi Desa Sengi, Sewukan, Sumber, Keningar, Krinjing, dan Paten. Kemudian untuk di Kecamatan Sawangan yang terkena hujan abu di Desa Kapuhan.

Kontributor: Puji Hartono

Produser: Akira AW

(fru)

