Arus mudik di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur mulai mengalami lonjakan, Rabu (3/4). Sejumlah penumpang mulai berdatangan untuk mudik ke kampung halaman menggunakan bus.

Rata-rata para penumpang ini mudik ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penumpang yang membawa anak-anak memilih pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan

Arus mudik di Terminal Pulogebang diperkirakan akan mengalami peningkatan pada H-4 Lebaran. Selasa (2/4) sebanyak 260 bus dan 1.500 penumpang diberangkatkan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

