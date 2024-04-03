Arus mudik di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur mulai mengalami lonjakan, Rabu (3/4). Sejumlah penumpang mulai berdatangan untuk mudik ke kampung halaman menggunakan bus.
Rata-rata para penumpang ini mudik ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penumpang yang membawa anak-anak memilih pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan
Arus mudik di Terminal Pulogebang diperkirakan akan mengalami peningkatan pada H-4 Lebaran. Selasa (2/4) sebanyak 260 bus dan 1.500 penumpang diberangkatkan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Reporter: Rio Manik
Produser: Akira AW

