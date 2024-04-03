Banjir melanda permukiman di Kampung Kebon Kopi, Kabupaten Bogor, Jabar, Selasa (2/4) malam. Intensitas hujan yang tinggi menjadi penyebab hingga membuat Sungai Cibeber meluap.

Akibatnya, terdapat 50 rumah warga dengan 50 KK/157 jiwa terdampak banjir tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun air masih menggenangi permukiman warga.

Kontributor: Cahyat Supriatna

Produser: Akira AW

(fru)

