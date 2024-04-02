...

Nastar Unik yang Menarik untuk Sajian Lebaran

Indira Arri, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 10:00 WIB
Ada yang unik dari kue nastar yang dibuat sebuah rumah produksi kue di Denpasar, Bali. Jika biasanya kue nastar berbentuk bulan, di sini berbentuk gepeng. Namun untuk isiannya tetap sama, yakni nanas, juga ada coklat dan keju.
 
Pemesanan nastar di rumah produksi kue ini mengalami peningkatan pada momen Ramadhan dan Lebaran. Dalam sebulan mampu menghasilkan omzet hingga puluhan juta rupiah.
 
Sekotak kue nastar dibanderol mulai dari Rp55 ribu
 
Kontributor: Indira Arri

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

