Ada yang unik dari kue nastar yang dibuat sebuah rumah produksi kue di Denpasar, Bali. Jika biasanya kue nastar berbentuk bulan, di sini berbentuk gepeng. Namun untuk isiannya tetap sama, yakni nanas, juga ada coklat dan keju.

Pemesanan nastar di rumah produksi kue ini mengalami peningkatan pada momen Ramadhan dan Lebaran. Dalam sebulan mampu menghasilkan omzet hingga puluhan juta rupiah.

Sekotak kue nastar dibanderol mulai dari Rp55 ribu

Kontributor: Indira Arri

