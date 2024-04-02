...

Polisi Buka Layanan Penitipan Kendaraan dan Barang Berharga Warga yang Mudik

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 22:15 WIB
Polisi membuka penitipan kendaraan maupun barang berharga dan dokumen penting bagi warga yang akan mudik.
 
Bagi warga yang ingin menitipkan kendaraan diminta untuk membawa surat kelengkapan kendaraan sedangkan untuk barang berharga seperti emas diminta untuk membawa kwitansi saat pembelian
 
Penitipan gratis ini guna mencegah terjadinya aksi pencurian rumah kosong saat musim mudik 
 
Kontributor: Rio Manik

(fru)

