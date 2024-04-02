Sejumlah pemudik motor terlihat mulai memadati Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/4) malam.

Para pemudik rata-rata tujuan kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur memilih mudik lebih awal karena menghindari kepadatan dan ingin lebih lama di kampung halaman.

Diprediksi jumlah pemudik motor akan terus meningkat terlebih jika memasuki libur dan cuti bersama.

Kontributor: Rahmat Hidayat

