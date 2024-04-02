...

Oknum Anggota TNI AL yang Bunuh Casis Bintara TNI Terancam Hukuman Mati

Budi Sunandar, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 21:20 WIB
Motif pembunuhan calon siswa TNI AL Iwan Sutrisman yang dibunuh oleh oknum anggota TNI AL Pangkalan Nias, Serda Adan Aryan Marsal di Kawasan Sawalunto, Sumbar terungkap.
 
Motif pembunuhan dipicu uang sebesar Rp30 juta yang sebelumnya diterima pelaku dari keluarga korban dengan iming-iming bisa memasukan korban sebagai prajurit TNI AL.
 
Sementara korban tidak dilulus sebagai prajurit TNI dan pelaku tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Pelaku dijerat Pasal berlapis tentang penipuan hingga pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.
 
Kontributor: Budi Sunandar

(fru)

