Kapuspen TNI Sebut Jarak Gudang Amunisi Bogor dengan Pemukiman Warga Rawan

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 20:40 WIB
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjend Nugraha Gumilar mengatakan POM TNI, Mabes TNI dan Kodam Jaya tengah melakukan investigasi terkait kebakaran gudang amunisi milik Kodam Jaya di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.
 
Investigasi dilakukan guna memastikan penyebab pasti kebakaran yang terjadi, serta hasil dari investigasi ini untuk dapat mengambil langkah - langkah antisipasi kedepannya.
 
Ia juga memastikan penyisiran radiusnya pasti akan bertambah sampai 3 atau 4 kilometer dan jika dalam waktu 2 sampai 3 hari tidak ditemukan lagi maka lokasi akan dianggap aman.
 
Nugraha juga menyebut jarak Gudang amunisi ke pemukiman terdekat hanya 400 meter. Nugraha pun mengakui itu bukanlah jarak yang aman. 
 
