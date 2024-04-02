...

Tim Ganjar-Mahfud Usul MK Hadirkan Kapolri, Tim Prabowo-Gibran Balas Minta Kepala BIN Jadi Saksi

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 20:20 WIB
Tim Pembela Prabowo-Gibran mengusulkan kepada majelis hakim konstitusi untuk dapat memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan guna dijadikan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
 
Usulan dilayangkan setelah anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Nicholay Aprilindo mendengar ada usulan dari Tim Hukum Ganjar-Mahfud ke majelis hakim bisa memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
 
Merespons itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo tak langsung mengamini usulan tersebut. Ia menyampaikan, pihaknya akan mempertimbangkan segala usulan yang masuk. Namun, Suhartoyo menekankan bahwa pihaknya sudah tidak menerima segala usulan permintaan kehadiran saksi di dalam sidang. Pasalnya, itu bisa merusak jadwal sidang yang telah ditetapkan.
 
Terkait ada usulan pemanggilan Kapolri, Suhartoyo menekankan, sejatinya kesepakatan pemanggilan saksi telah dilakukan dalam rapat kemarin.
 
Reporter : Achmad al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan

