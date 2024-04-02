...

2 Jendral dan 5 Perwira Iran Tewas akibat Serangan Udara Israel di Suriah

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 22:00 WIB
200 pengunjuk rasa garis keras berkumpul di dekat bekas kedutaan Israel di Teheran. Mereka menyerukan balas dendam, setelah serangan udara mematikan Israel di Suriah yang menewaskan dua jenderal Iran dan lima perwira.
 
Serangan udara Israel menghancurkan konsulat Iran di Suriah Senin (1/4). Serangan tersebut tampaknya menandakan peningkatan penargetan Israel terhadap pejabat militer Iran.
 
Sejak perang di Gaza dimulai hampir 6 bulan lalu, bentrokan juga meningkat antara Israel dan Hizbullah, di sepanjang perbatasan utara Israel dengan Lebanon.
 
Serangan udara di Suriah menewaskan Jenderal Ali Reza Zahdi, pemimpin Pasukan elit Quds di Lebanon dan Suriah hingga 2016, menurut Garda Revolusi Iran. Serangan ini juga menewaskan Jenderal Mohammad Hadi Hajriahimi, dan 5 petugas lainnya.

