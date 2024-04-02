...

Mobil Jasa Ekspedisi Terguling di Tebet, Sempat Tabrak Tiang Lampu

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 19:20 WIB
Satu unit kendaraan milik perusahaan jasa ekspedisi terguling dan ringsek di jembatan Abdulah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir mobil tersebut mengantuk hingga tak menguasai laju kendaraan.
 
Sebelum terguling, mobil tersebut sempat menabrak tiang lampu penerangan jalan. Beruntung ,sang sopir hanya mengalami syok dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Insiden ini membuat arus lalu lintas dari arah Kuningan menuju Kampung Melayu tersendat.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Denhelmi

(fru)

