Kapal Pengangkut BBM Terbakar di Kawasan KBN Marunda

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 20:00 WIB
Kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) terbakar di Pelabuhan KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (02/04). Api berkobar disertai asap tebal berwarna hitam pekat juga turut menyelimuti kapal tersebut.
 
Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kurang dari satu jam kebakaran tersebut berhasil dipadamkan. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih terus diselidiki dan belum diketahui secara pasti.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Sofyan Firdaus

(fru)

