Jelang Mudik Lebaran 2024, KCIC Pastikan Whoosh dalam Kondisi Prima

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 16:00 WIB
Menjelang mudik Lebaran 2024, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus melakukan sejumlah persiapan. Selain melakukan pemeriksaan dan perawatan prasarana, KCIC juga menambah jadwal perjalanan kereta menjadi 52 perjalanan per hari.
 
Meskipun ini merupakan pengalaman pertama Whoosh dalam momen mudik lebaran, namun KCIC memastikan prasarana kereta cepat dalam kondisi prima dan siap digunakan untuk angkutan mudik Lebaran 2024.
 
