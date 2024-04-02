Menjelang mudik Lebaran 2024, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus melakukan sejumlah persiapan. Selain melakukan pemeriksaan dan perawatan prasarana, KCIC juga menambah jadwal perjalanan kereta menjadi 52 perjalanan per hari.

Meskipun ini merupakan pengalaman pertama Whoosh dalam momen mudik lebaran, namun KCIC memastikan prasarana kereta cepat dalam kondisi prima dan siap digunakan untuk angkutan mudik Lebaran 2024.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

