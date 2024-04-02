Spanduk dukungan kepada Ketum PSI Kaesang Pangarep di Pilkada Kota Bekasi bertebaran di sejumlah titik di Kota Bekasi, Jabar. DPD PSI Kota Bekasi menyebut Kaesang sebagai sosok anak muda kreatif dan memiliki peluang sebagai pemimpin.

Pihaknya juga optimis bahwa Kaesang memiliki peluang besar di Pilkada pada November mendatang. Saat ini PSI sedang melakukan lobi-lobi politik dan memantapkan sosok calon wali kota yang akan diusung PSI.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

