Massa Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme berunjuk rasa di depan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura pada Selasa (2/4/2024). Aksi ini berujung ricuh lantaran massa yang tidak terima ketertibannya diatur pihak kepolisian.

Hal tersebut membuat massa melemparkan batu ke arah polisi yang dibalas dengan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa akan menuju titik kumpul di kantor DPRD Provinsi Papua untuk melanjutkan demo menolak militer yang melakukan kekerasan terhadap orang Papua.

Kontributor: Fery Fadly

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News