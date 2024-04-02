...

Demo Tolak Militer di Jayapura, Papua Berujung Ricuh

Fery Fadly, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 13:04 WIB
Massa Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme berunjuk rasa di depan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura pada Selasa (2/4/2024). Aksi ini berujung ricuh lantaran massa yang tidak terima ketertibannya diatur pihak kepolisian.
 
Hal tersebut membuat massa melemparkan batu ke arah polisi yang dibalas dengan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa akan menuju titik kumpul di kantor DPRD Provinsi Papua untuk melanjutkan demo menolak militer yang melakukan kekerasan terhadap orang Papua.
 
Kontributor: Fery Fadly
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

