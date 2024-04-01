Tawaran berbagai negara untuk mengundang Taylor Swift menggelar tur masih terus berdatangan. Kali ini Taylor Swift dapat tawaran untuk tur di Istambul, Turki.

Pihak promotor mengaku sudah menyelesaikan serangkaian perjanjian untuk bisa membawa Taylor Swift ke Istambul. Dalam permohonan tersebut, Taylor Swift diharapkan bisa konser di Istambul pada Februari 2025.

Bila proposal disetujui, tiket konser Taylor Swift akan mulai dijual pada 20 November 2024.

