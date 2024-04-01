...

Taylor Swift Konser di Turki Tahun Depan?

Tim Liputan Okezone, Jurnalis · Senin 01 April 2024 09:00 WIB
Tawaran berbagai negara untuk mengundang Taylor Swift menggelar tur masih terus berdatangan. Kali ini Taylor Swift dapat tawaran untuk tur di Istambul, Turki.
 
Pihak promotor mengaku sudah menyelesaikan serangkaian perjanjian untuk bisa membawa Taylor Swift ke Istambul. Dalam permohonan tersebut, Taylor Swift diharapkan bisa konser di Istambul pada Februari 2025.
 
Bila proposal disetujui, tiket konser Taylor Swift akan mulai dijual pada 20 November 2024.
 
Tim Liputan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

