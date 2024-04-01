Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang mulai dipadati penumpang, Senin (1/4). Hal ini karena mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari harga tiket yang tinggi.
Pengelola Bandara Soerkarno Hatta mencatat, tren peningkatan jumlah penumpang masih fluktuatif. Jika pada hari Minggu (31/3) penumpang mencapai 130.000 kini turun diangka 116.000 penumpang.
Namun diperkirakan akan kembali naik saat puncak arus mudik yang terjadi pada 6 April 2024.
Kontributor: Noerman Hasnugara
Produser: Akira AW
