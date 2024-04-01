...

Persiapan Arus Mudik, Menko PMK: Ada Tambahan 599 Toilet di Seluruh Rest Area

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 01 April 2024 23:20 WIB
A A A
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan peninjauan ke Pos Pemantauan Cikampek Utama Jasa Marga, di Karawang, Jawa Barat, Senin (1/4/2024). Menko PMK memastikan arus mudik Lebaran 2024 berjalan lancar.
 
Muhadjir mengatakan bahwa diprediksi akan ada kenaikan pemudik yang mencapai 50%. “Secara umum kita sudah siap, memang yang harus kita persiapkan dengan baik itu adalah karena diprediksi akan ada kenaikan jumlah  pemudik yang mencapai 50 persen lebih,” ungkap Muhadjir dalam keterangannya.
 
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan dalam pemantauannya kali ini untuk mengkoordinasikan dengan pihak operator khususnya Jasa Marga sebagai pengelola tol Cikampek, yang memiliki jumlah luas tol paling panjang.
 
Pada kesempatan itu, Muhadjir mengungkapkan bahwa Jasa Marga akan memberikan potongan sebesar 20% untuk masyarakat yang akan melakukan mudik pada tanggal 3 dan 4 April.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini