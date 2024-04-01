Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan peninjauan ke Pos Pemantauan Cikampek Utama Jasa Marga, di Karawang, Jawa Barat, Senin (1/4/2024). Menko PMK memastikan arus mudik Lebaran 2024 berjalan lancar.

Muhadjir mengatakan bahwa diprediksi akan ada kenaikan pemudik yang mencapai 50%. “Secara umum kita sudah siap, memang yang harus kita persiapkan dengan baik itu adalah karena diprediksi akan ada kenaikan jumlah pemudik yang mencapai 50 persen lebih,” ungkap Muhadjir dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan dalam pemantauannya kali ini untuk mengkoordinasikan dengan pihak operator khususnya Jasa Marga sebagai pengelola tol Cikampek, yang memiliki jumlah luas tol paling panjang.

Pada kesempatan itu, Muhadjir mengungkapkan bahwa Jasa Marga akan memberikan potongan sebesar 20% untuk masyarakat yang akan melakukan mudik pada tanggal 3 dan 4 April.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

