...

Pengelola Tol Tangerang Merak Berikan Diskon 10 Persen Bagi Pemudik, Catat Tanggalnya

Aimarani, Jurnalis · Senin 01 April 2024 22:31 WIB
A A A
Pengelola Tol Tangerang-Merak memberikan diskon tarif tol sebesar 10 persen bagi pemudik yang akan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Diskon diberikan agar pemudik melakukan perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik.
 
Diskon tarif tol ini berlaku selama 2 hari mulai Senin (1/4), hingga Selasa (2/4) yang berlaku hanya untuk kendaraan golongan 1 dari Gerbang Tol Cikupa hingga Gerbang Tol Merak.
 
Diprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak akan berlangsung selama 5 hari pada tanggal 3-7 April mendatang.
 
Kontributor: Aimarani

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini