Pengelola Tol Tangerang-Merak memberikan diskon tarif tol sebesar 10 persen bagi pemudik yang akan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Diskon diberikan agar pemudik melakukan perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik.

Diskon tarif tol ini berlaku selama 2 hari mulai Senin (1/4), hingga Selasa (2/4) yang berlaku hanya untuk kendaraan golongan 1 dari Gerbang Tol Cikupa hingga Gerbang Tol Merak.

Diprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak akan berlangsung selama 5 hari pada tanggal 3-7 April mendatang.

Kontributor: Aimarani

(fru)

