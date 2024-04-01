Video amatir merekam petugas berupaya mengevakuasi jasad penjaga toko di Tangerang. Kasus ini bermula saat perempuan pengendara mobil menghampiri korban dan terlibat perselisihan.

Tak berselang lama pelaku membawa mobil dan langsung menghujam korban dengan tusukan di bagian tubuh. Korban langsung tersungkur dan tewas di tempat.

Warga berupaya menghentikan pelaku karena berupaya kabur usai menghabisi nyawa sang penjaga toko. Polisi sendiri belum memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan ini.

Reporter: Aimarani

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News