Bengis! Viral Wanita Bermobil di Tangerang Bunuh Penjaga Toko di Depan Warga

Aimarani, Jurnalis · Senin 01 April 2024 22:00 WIB
Video amatir merekam petugas berupaya mengevakuasi jasad penjaga toko di Tangerang. Kasus ini bermula saat perempuan pengendara mobil menghampiri korban dan terlibat perselisihan.
 
Tak berselang lama pelaku membawa mobil dan langsung menghujam korban dengan tusukan di bagian tubuh. Korban langsung tersungkur dan tewas di tempat.
 
Warga berupaya menghentikan pelaku karena berupaya kabur usai menghabisi nyawa sang penjaga toko. Polisi sendiri belum memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan ini.
 
Reporter: Aimarani
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

