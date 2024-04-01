Sebanyak 4.105 personel gabungan TNI, Polri dan pemerintah daerah dikerahkan mengamankan kegiatan operasi terpusat Ketupat Jaya 2024 menyambut pelaksanaan libur dan hari raya Idulfitri 1445 H. Personel gabungan akan dikerahkan selama 13 hari mulai dari 4 - 16 April 2024.

Hal ini disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dalam sambutannya di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya saat Rapat Koordinasi Lintas Sektoral, Senin (1/4/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai rekayasa lalu lintas arus mudik termasuk kebijakan satu arah atau one way mulai dari Jakarta hingga Semarang.

Reporter : Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News