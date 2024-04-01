Faisal Basri menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024)

Sidang mengagendakan pembuktian pemohon meliputi mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pengesahan alat bukti tambahan.

Dalam pemaparannya, Faisal menilai ada 3 Menteri Jokowi yang secara vulgar mempolitisasi bantuan sosial (bansos) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam

Tiga menteri itu dinilai aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Reporter: Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

