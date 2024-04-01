Ada seorang Lurah di Riau yang terungkap ikut terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lurah ini disebut hanya membagikan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang hanya memilih pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Hal ini diungkap oleh Surya Darma yang merupakan salah seorang saksi fakta yang dihadirkan oleh tim hukum pasangan Anies-Muhaimin pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

Surya yang merupakan Ketua KPPS ini menceritakan, mulanya pada tanggal 8 Februari sekitar pukul 16.30 waktu setempat, dia pergi ke Sekretariat PPS yang berlokasi di kantor Kelurahan. Kedatangannya itu dalam rangka mengambil dana operasional TPS.

Hakim Ketua MK, Suhartoyo pun bertanya bagaimana dari pelaksanaan atau eksekusinya tersebut. Menjawab pertanyaan itu, Surya mengaku langsung memberikan formulir itu kepada RT setempat, dan tak mengetahui bagaimana pelaksanaannya.

Surya pun secara tegas menyampaikan bahwa sosok Lurah-lah yang memintanya untuk mendata warga yang merupakan pemilih Prabowo-Gibran untuk diberikan Bansos. Surya pun akhirnya membeberkan nama atau identitas dari Lurah tersebut bernama Yuliarti.

Reporter : Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News