Suasana arus mudik di Jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, Jabar mulai terasa, Senin (1/4). Iring-iringan kendaraan motor mulai menghiasi lalu lintas di Jalur Arteri Pantura Cirebon.

Pemudik dengan ciri khas bawaan yang banyak sudah semakin ramai terlihat menjelang siang. Diperkirakan gelombang pemudik akan terus meningkat hingga beberapa hari ke depan.

Kontributor: Toiskandar

Produser: Akira AW

(fru)

