Aktor Jefri Nichol melenggang di runway Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 hari terakhir. Bertempat di JCC, Minggu, (31/3/2024), Jefri membawakan salah satu koleksi teranyar dari House of Radinindra Surakarta. Outfit tradisional nan futuristik tersebut sukses mencuri perhatian.

Selain itu, Novia Bachmid jadi model dadakan di IFW 2024. Novia Bachmid tampil cantik membawakan koleksi Peranakan Batavia dari Rose Ma Lina X Defrico Audy yang terkenal dengan koleksinya yang unik.

Reporter: Wiwie Heryani

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

