Original series Pay Later telah tayang perdana dengan episode 1 dan 2 yang bisa ditonton di Vision+. Episode pertama memperkenalkan karakter utama, Tika, seorang karyawan yang hidupnya terperangkap dalam jerat hutang akibat kebiasaannya menggunakan sistem paylater untuk berbelanja secara impulsif.

Meskipun awalnya terasa menyenangkan untuk membeli barang-barang tanpa membayar segera, Tika segera menyadari betapa berbahayanya kebiasaan ini ketika tagihan mulai menumpuk.

Dalam episode perdana ini, penonton dibawa melalui perjalanan emosional Tika saat ia mulai menghadapi konsekuensi dari perilaku konsumtifnya. Di satu sisi, ada ketegangan yang memuncak saat Tika harus berurusan dengan para penagih hutang yang tak berhenti meneror. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, perjalanan karir Tika juga berjalan tidak mulus.

Tak hanya konflik yang intens, dalam episode perdana Pay Later juga menyoroti momen-momen humor yang mencerahkan suasana, memberikan keseimbangan yang sempurna dalam alur cerita. Para penonton dibuat terpesona dengan karakter-karakter yang kuat dan alur cerita yang menarik.

Penayangan perdana series Pay Later di Vision+ disambut dengan antusiasme yang luar biasa.

Kombinasi yang sempurna antara drama, komedi, dan ketegangan membuat series ini menjadi pembicaraan hangat di berbagai platform media sosial. Banyak pengguna yang memuji akting para pemain, terutama Amanda Manopo, yang dinilai berani keluar dari zona nyamannya.

Saksikan keseruan kisah Tika melunasi hutang-hutangnya di original serial Pay Later eksklusif di Vision+! Pay Later akan hadir dengan total 8 episode yang dirilis setiap Jumat.

