Jelang Lebaran, Perhiasan Emas Imitasi Diburu Warga Purwakarta

Irwan, Jurnalis · Minggu 31 Maret 2024 23:34 WIB
Perhiasan menjadi aksesoris kaum hawa untuk berpenampilan menarik. Agar tetap cantik di hari lebaran nanti, emak-emak di Purwakarta mensiasatinya dengan memburu perhiasan emas imitasi di tengah harga emas yang tinggi.
 
Sejumlah toko perhiasan emas imitasi dan perak di Pasar Rebo disesaki pembeli Minggu (31/3/2024). Bahkan sejak beberapa hari terakhir toko emas ini dipenuhi pelanggan.
 
Pembeli mengaku memilih perhiasan ini karena relatif murah. Satu gram emas untuk semua jenis di banderol Rp25 ribu. Sedangkan emas murni saat ini seharga 1.15 Juta per gramnya.
 
Pegawai di toko menyebutkan ratusan warga bisa melakukan transaksi di toko ini dalam sehari. Omzet pun mencapai puluhan juta  rupiah setiap harinya.
 
Reporter: Irwan
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

