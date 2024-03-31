Perhiasan menjadi aksesoris kaum hawa untuk berpenampilan menarik. Agar tetap cantik di hari lebaran nanti, emak-emak di Purwakarta mensiasatinya dengan memburu perhiasan emas imitasi di tengah harga emas yang tinggi.

Sejumlah toko perhiasan emas imitasi dan perak di Pasar Rebo disesaki pembeli Minggu (31/3/2024). Bahkan sejak beberapa hari terakhir toko emas ini dipenuhi pelanggan.

Pembeli mengaku memilih perhiasan ini karena relatif murah. Satu gram emas untuk semua jenis di banderol Rp25 ribu. Sedangkan emas murni saat ini seharga 1.15 Juta per gramnya.

Pegawai di toko menyebutkan ratusan warga bisa melakukan transaksi di toko ini dalam sehari. Omzet pun mencapai puluhan juta rupiah setiap harinya.

Reporter: Irwan

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

