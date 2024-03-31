Lapangan gas Jambaran-Tiung Biru resmi memasuki fase operasi. Fase ini berjalan semenjak dioperatori PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12. Selaku operator PEPC berkomitmen menjaga keandalan produksi dengan mengutamakan aspek HSSE.

Hal itu disampaikan Dannif Danusaputro Direktur Keuangan Pertamina Hulu Energi (PHE) saat berkunjung ke fasilitas plant JTB. Plant JTB berada di Desa Bandungrejo, Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur. Dannif mengapresiasi seluruh tim yang bekerja di JTB hingga berhasil memasuki fase operasi.

Selain Direktur Keuangan PHE, kegiatan kali ini juga diikuti oleh Direktur Utama PEPC Muhammad Arifin. Dalam kesempatan ini juga melakukan Management Goes To Community (MGTC).

Selain gas, JTB juga memiliki produk sampingan seperti kondensat dan asam sulfat. Diharapkan, keandalan produksi dari JTB dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan energi nasional.

(mhd)

