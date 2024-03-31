...

Resmi Beroperasi JTB Siap Jaga Pasokan Energi Nasional

Wahyu Triyogo, Jurnalis · Minggu 31 Maret 2024 22:02 WIB
Lapangan gas Jambaran-Tiung Biru  resmi memasuki fase operasi. Fase ini berjalan semenjak dioperatori PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12. Selaku operator PEPC berkomitmen menjaga keandalan produksi dengan mengutamakan aspek HSSE. 
 
Hal itu disampaikan Dannif Danusaputro Direktur Keuangan Pertamina Hulu Energi (PHE) saat berkunjung ke fasilitas plant JTB. Plant JTB berada di Desa Bandungrejo, Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur. Dannif mengapresiasi seluruh tim yang bekerja di JTB  hingga berhasil memasuki fase operasi.
 
Selain Direktur Keuangan PHE, kegiatan kali ini juga diikuti oleh Direktur Utama PEPC Muhammad Arifin. Dalam kesempatan ini juga melakukan Management Goes To Community (MGTC). 
 
Selain gas, JTB juga memiliki produk sampingan seperti kondensat dan asam sulfat. Diharapkan, keandalan produksi dari JTB dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan energi nasional.

(mhd)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

