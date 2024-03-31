...

Dua Pekan Jelang Lebaran, Kawasan Pasar Tanah Abang Ramai Pengunjung

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Minggu 31 Maret 2024 07:00 WIB
Dua pekan mendekati Hari Raya Lebaran, volume pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat terus meningkat. Kepadatan terlihat di ruas jalan, area lapak pedagang kaki lima (PKL), hingga pertokoan.
 
Pengunjung bahkan harus berdesakkan saat berbelanja baju untuk lebaran. Sejumlah pengunjung mengaku berbelanja baju lebaran karena libur panjang dan sudah mendapatkan tunjangan hari raya (THR).
 
Membludaknya pengunjung membawa berkah tersendiri bagi para pedagang. Para pedagang mengaku mengalami peningkatan omset penjualan hingga 50 persen.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

