Berburu Baju Lebaran di Little Bangkok Tanah Abang

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Minggu 31 Maret 2024 12:00 WIB
Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, punya destinasi belanja seru yang sayang untuk dilewatkan, namanya Little Bangkok. Area belanja yang berlokasi di Jembatan Metro Lantai 1 (JMTA) ini awalnya adalah penghubung antara Metro Tanah Abang dan Pasar Tanah Abang Blok B. 
 
Namun, pihak manajemen Pusat Grosir Tanah Abang mengubahnya menjadi destinasi belanja baru karena terinspirasi dari tren belanja Live dari lokasi oleh para jastiper (jasa titip belanja).

