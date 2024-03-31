Sebanyak 4 wanita yang berprofesi sebagai PSK terjaring razia prostitusi online yang digelar Tim Gabungan Polres Gresik. Mereka terpaksa diamankan polisi karena kepergok sedang bertransaksi melayani lelaki hidung belang di penginapannya.

Namun, polisi gagal mengamankan para lelaki hidung belang karena berhasil kabur setelah melihat poilisi berdatangan melakukan razia, PSK yang terjaring ini mengaku nekat beroperasi karena terdesak kebutuhan untuk makan dan merayakan lebaran bersama keluarganya.

Reporter: Agus Bismanto

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News