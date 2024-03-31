...

Nekat Beroperasi di Bulan Ramadan, Polisi Tangkap 4 PSK di Gresik

Agus Ismanto, Jurnalis · Minggu 31 Maret 2024 22:33 WIB
Sebanyak 4 wanita  yang berprofesi sebagai PSK terjaring razia prostitusi online yang digelar Tim Gabungan Polres Gresik. Mereka terpaksa diamankan polisi karena kepergok sedang bertransaksi melayani lelaki hidung belang di  penginapannya.
 
Namun, polisi gagal mengamankan para lelaki hidung belang karena  berhasil kabur setelah melihat poilisi berdatangan melakukan razia, PSK yang terjaring ini mengaku nekat beroperasi karena terdesak kebutuhan untuk makan dan merayakan lebaran bersama keluarganya.
 
Reporter: Agus Bismanto
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

