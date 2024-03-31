Arus mudik dengan armada bus mulai terasa di Terminal Tipe A Jatijajar, Depok, Minggu (31/3/2024). Banyak pemudik memilih mudik lebih awal ke kampung halamannya. Hal ini untuk menghindari potensi kemacetan jika mepet dengan hari H lebaran.
Harga tiket bus pada H-10 lebaran masih relatif normal. Namun, pemudik mendapatkan informasi bahwa mulai besok Senin (1/4) hingga hari H lebaran akan terjadi kenaikan harga tiket.
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan
