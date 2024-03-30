Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner resmi diperkenalkan ke publik. Perkenalan tersebut terjadi saat turun minum di laga Cerezo Osaka vs Shonan Bellmare di Yodoko Sakura Stadium. Sayangnya, Hubner belum masuk skuad Cerezo Osaka di laga tersebut, karena masih ada berkas yang harus diurus.

Suporter Cerezo Osaka menyambut hangat dengan meneriakkan nama pemain berusia 20 tahun itu.Di laga tersebut, Cerezo Osaka menang 2-0 lawan Shonan Bellmare.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

