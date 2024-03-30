...

Harga Ayam dan Telur di Pasar Cakung Terpantau Tinggi Jelang Lebaran

Dilami Aulia , Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 13:35 WIB
Harga daging ayam mengalami kenaikan menjelang pekan terakhir bulan Ramadan. Hal ini terpantau di Pasar Ujung Menteng, Cakung, Sabtu (30/3).
 
Harga ayam karkas atau potong paling mahal menembus Rp70 ribu per ekor. Harga termurah untuk jenis unggas itu mencapai Rp45 ribu per ekor. Peningkatan harga terjadi akibat kenaikan permintaan jelang lebaran.
 
Sementara itu harga telur ayam ras dijual sekitar Rp30 ribu per kg. Angka ini melandai sejak sebelum puasa yang mencapai Rp32 ribu per kg. Meskipun terjadi penurunan, warga menyebut harga telur saat ini masih mahal.
 
Reporter: Dilami Aulia
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

