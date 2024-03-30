Sejumlah tempat pemakaman kristen di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dipadati oleh umat Nasrani. Mereka berziarah ke makam kerabatnya menjelang Hari Raya Paskah yang jatuh pada Minggu (31/3/2024).

Selain membersihkan makam, mereka juga menyalakan lilin dan menabur bunga rampai serta berdoa bersama. Mereka menyebut, ziarah ke makam ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa cinta bagi kerabat yang telah tiada menjelang Hari Raya Paskah

Kontributor: Ade Sata

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

