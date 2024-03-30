Pangdam Jaya, Mayjen Mohammad Hasan mengatakan hingga saat ini belum ada korban jiwa pasca kebakaran dan ledakan yang terjadi di gudang amunisi milik Kodam Jayakarta di Desa Ciangsana Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Hasan menambahkan, meski saat ini pihaknya belum dapat masuk ke lokasi kejadian, ia meyakinkan sistem pergudangan di Gudang amunisi tersebut sangat aman. Hal ini karena posisi amunisi yang berada di bunker dan dilapisi sistem pengamanan yang baik.

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News