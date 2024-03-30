Sejumlah mobil ambulans dan pemadam kebakaran melintas di akses masuk pintu depan gudang amunisi Artileri Medan (Armed) TNI AD di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Diketahui, saat kejadian sejumlah warga dan wartawan yang berada di sekitar lokasi kejadian diminta menjauh dari lokasi kejadian.

Sejumlah personil TNI-Polri pun juga nampak berjaga-jaga di lokasi untuk mengimbau warga untuk tidak mendekat. Hingga kini suara ledakan masih terdengar di lokasi. Belum diketahui informasi lebih lanjut termasuk korban akibat kebakaran ini.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

