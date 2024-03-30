Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) milik TNI AD terbakar pada Sabtu (30/3) malam. Ledakan dari kebakaran tersebut membuat warga di Perumahan Kota Wisata Kabupaten Bogor, Jawa Barat berlarian keluar rumah.
Hal ini lantaran perumahan tersebut lokasinya tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sejumlah warga juga memindahkan kendaraan dari perumahannya ke tempat yang lebih aman.
Kontributor: Cahyat Supriatna
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
