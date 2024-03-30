...

Gudang Amunisi Armed TNI AD Terbakar, Warga Diimbau Tak Mendekat ke Lokasi

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 20:50 WIB
A A A
Kebakaran Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) milik TNI AD di Bekasi, Jawa Barat menimbulkan kepanikan warga. Kapolsek Bantar Gebang, AKP Ririn Dwi Damayanti memberikan imbauan kepada warga di sekitar lokasi untuk tidak mendekati lokasi kebakaran.
 
Aparat keamanan pun nampak berjaga-jaga dan melakukan sterilisasi di sekitar lokasi dan akses jalan menuju Gudang amunisi tersebut. Sementara itu di kawasan Kota Wisata, Cibubur yang cukup dekat dengan lokasi terpantau cukup ramai pasca ledakan yang terjadi pada pukul 18.30 WIB.
 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

