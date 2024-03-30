Kebakaran Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) milik TNI AD di Bekasi, Jawa Barat menimbulkan kepanikan warga. Kapolsek Bantar Gebang, AKP Ririn Dwi Damayanti memberikan imbauan kepada warga di sekitar lokasi untuk tidak mendekati lokasi kebakaran.

Aparat keamanan pun nampak berjaga-jaga dan melakukan sterilisasi di sekitar lokasi dan akses jalan menuju Gudang amunisi tersebut. Sementara itu di kawasan Kota Wisata, Cibubur yang cukup dekat dengan lokasi terpantau cukup ramai pasca ledakan yang terjadi pada pukul 18.30 WIB.

