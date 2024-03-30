Angkutan Kota (Angkot) jurusan Ciputat - Kebayoran Lama terbakar di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu (30/3) sore. Diketahui api menyala dari bagian kelistrikan mobil dan langsung menghanguskan seluruh bagian angkot.

Beruntung sebelum api membesar, sopir dan 2 penumpang di angkot tersebut dapat menyelamatkan diri. Kebakaran diduga disebabkan oleh kebocoran selang bahan bakar minyak (BBM) yang langsung menimbulkan api.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News