Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Dalam video amatir warga, sejumlah suara ledakan terdengar hingga ke pemukiman warga

Hingga berita ini diturunkan, Damkar Kota Bekasi telah menerjunkan armadanya ke lokasi. Diketahui pemadam kebakaran belum bisa memadamkan api karena masih terdapat ledakan di lokasi.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

