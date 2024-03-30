...

Gudang Amunisi Artileri Medan di Gunung Putri, Bogor Terbakar

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 19:42 WIB
Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Dalam video amatir warga, sejumlah suara ledakan terdengar hingga ke pemukiman warga
 
Hingga berita ini diturunkan, Damkar Kota Bekasi telah menerjunkan armadanya ke lokasi. Diketahui pemadam kebakaran belum bisa memadamkan api karena masih terdapat ledakan di lokasi.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

