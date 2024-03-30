...

Warga Purwokerto Berlarian hingga Berebut Barang Diskon untuk Lebaran

Saladin Ayyubi, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 12:15 WIB
Warga Purwokerto berlarian adu cepat demi mendapatkan barang diskon. Pakaian, sepatu serta tas Dibanderol Rp3 ribu-Rp10 ribu.
 
Aksi saling berebut pun tak terelakan saat mereka memilih baju. Pakaian yang masih layak pakai ini pun langsung ludes diserbu warga. Bahkan sebagian dari mereka ada yang membeli lebih dari lima barang.
 
Warga mengaku rela berjibaku di pasar murah ini agar barang bisa digunakan untuk kebutuhan Lebaran dan sehari-hari. Pasalnya mereka tak mampu membeli pakaian baru yang dijual di toko.
 
Panitia sendiri menyediakan baju masih baru dari toko yang harga aslinya Rp45 ribu dan dijual menjadi Rp10 ribu. Sasaran acara bazar murah ini adalah para asisten rumah tanggadan sejumlah warga kurang mampu lainnya.
 
Reporter: Saladin Ayyubi
Produser: Reza Ramadhan

